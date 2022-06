Radiozender Decibel is sinds zondag weer te beluisteren via de FM in de regio Eindhoven. De radiozender is te horen op 93.2 MHz.

Eindhoven

Op de frequentie 93.2 MHz was tot zondag radiozender JND Radio te beluisteren. Deze radiozender blijft in de regio Eindhoven te beluisteren op 93.6 MHz. Zowel de 93.2 MHz als 93.6 MHz zijn eigendom van Dutch Media Investments. Dutch Media Investments is ook de eigenaar van Radio Decibel.

DAB+

Eerder deze maand breidde de radiozender haar dekking via de digitale ether (DAB+) al uit naar heel Noord-Brabant en Limburg. De radiozender is te beluisteren op kanaal 7A. In de Randstad is de radiozender ook te beluisteren via FM en DAB+. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.