Nederland scoort in de ranglijsten voor digitale economie en connectiviteit. Na drie jaar afwezigheid is Nederland teruggekeerd in de top 3 van de DESI-index. Ook als het gaat om de gemiddelde internetsnelheid scoort ons land een Europese podiumplaats, zo blijkt uit recente data van M-Lab waarover branchevereniging NLconnect bericht op haar website.

DESI

Onlangs publiceerde de Europese Commissie een nieuwe versie van haar jaarlijkse en toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI). De DESI rangschikt Europese landen als het gaat om de kwaliteit van de digitale connectiviteit en infrastructuur, de mate van digitalisering binnen samenleving, bedrijfsleven en overheid en meet ook de digitale vaardigheden van inwoners.

Top 3

Nederland is na 3 jaar van een slechtere ranking teruggekeerd in de top 3.Ons land scoort hoog qua dekking van snel vast internet (VDSL, VDSL2 vectoring, FttH, DOCSIS 3.0 en 3.1). Samen met Cyprus, Malta, Luxembourg en België bevindt ons land zich in de kopgroep van landen waar meer dan 99% van de huishoudens hiervan gebruik kan maken. Wanneer we alleen kijken naar FttH en DOCSIS 3.1, de zogenaamde VHCN-categorie (Very High Capacity Networks), dan staan we op de zesde plek, na Malta, Luxemburg, Denemarken, Spanje en Letland, met een dekking van boven de 90%.

Meer via de website van NLconnect.