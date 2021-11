Nederlanders zijn tevreden over de diverse streamingdiensten die actief zijn in ons land. Vooral het grote aanbod en het ontbreken van reclame worden als positief ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van Telecompaper.

Geen reclame

Voor bijna een derde (32%) van alle gebruikers is het ontbreken van reclame reden om de betreffende videodienst te gebruiken. Andere veel aangegeven redenen zijn onder andere de mogelijkheid om zelf te bepalen wat en wanneer iets wordt bekeken (51%) en dat de kwaliteit van de aangeboden content beter is dan het aanbod van lineaire televisie (39%). Videodiensten worden gemiddeld drie dagen per week gebruikt.

Veel gebruik

Streamingvideodiensten worden door Nederlandse abonnees intensief gebruikt. Van alle gebruikers van Netflix, Videoland, Disney+, Amazon Prime Video en Film1 maakt 57 procent minimaal drie dagen per week gebruik van de videodienst. Bijna drie op de tien gebruikers maakt zelfs vijf of meer dagen per week gebruik van de videodiensten die zij gebruiken.

Hoge tevredenheid over contentaanbod

De tevredenheid over streamingvideodiensten ligt hoog in Nederland. 80 procent van alle gebruikers van streamingvideodiensten is tevreden over het contentaanbod van de dienst waar zij gebruik van maken. Onder gebruikers van Netflix ligt de tevredenheid met 87 procent het hoogste. Driekwart van alle gebruikers is daarnaast tevreden over de hoeveelheid nieuwe content die aan de videodienst waar zij gebruik van maken wordt toegevoegd.

Keuzestress

De hoeveelheid aangeboden content bij videodiensten resulteert bij sommige gebruikers wel in ‘keuzestress’. Vier op de tien gebruikers van videodiensten geeft aan wel eens afgehaakt te zijn in de zoektocht om iets te gaan kijken. De meeste gebruikers (80%) slagen er overigens in om binnen 20 minuten een film of serie te vinden die zij willen gaan kijken. Een op de tien gebruikers van streamingdiensten is regelmatig langer dan een halfuur aan het zoeken voordat zij een film of serie selecteren om te gaan kijken.

