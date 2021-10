Nederlands eerste jingle-opleiding Jingle Academy gaat van start

De Jingle Academy, Nederlands eerste jingle opleiding, is van start gegaan. Bart van Gogh verzorgt de colleges. De Jingle Academy is een initiatief van Top Format, producent van jingles voor veel regionale, commerciële en NPO-radiozenders. Bart van Gogh maakte onder meer jingles voor NOS Tour de France, TROS, Radio 2, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica.

Eerste opleiding voor jingles

Van Gogh: “Ik ben blij dat er eindelijk een opleiding voor het jingle-vak is. Aan animo is overigens geen gebrek. We hebben besloten elf deelnemers te selecteren voor de eerste editie van de Jingle Academy, aangezien we alle deelnemers persoonlijk willen begeleiden. De afgevallen kandidaten staan nu op een wachtlijst voor de tweede Jingle Academy.”

Domien Verschuuren en Hans van Vondelen

Lennard Groot, CEO van Top Format: “Met deze opleiding willen we het vakmanschap van de jinglepioniers overdragen aan volgende generaties. Daarbij ben ik heel blij dat ook vakmensen als technicus producer Hans van Vondelen (verantwoordelijk voor het mixen van Beste Zangers) gastbijdrages leveren aan deze opleiding. Ook Q-Music dj Domien Verschuuren komt aan het woord. Zo worden er diverse perspectieven geboden en gaat er geen kennis verloren.”

De Jingle Academy bestaat uit 12 delen, waarin deelnemers leren hoe ze een jingle-pakket van A tot Z produceren. Dit behelst onder meer het componeren, opnemen, mixen en na-produceren van een jingle-pakket. Het volgende programma start in 2022.

Meer informatie via deze website.