Top Format lanceert Nederlands eerste jingle-opleiding: Jingle University

TopFormat, producent van jingles voor veel regionale, commerciële en NPO-radiozenders, gaat als eerste een jingle-opleiding starten: Jingle University. Deze opleiding moet het jingle-ambacht toegankelijk maken voor geïnteresseerden.

Eerste opleiding voor jingles

Bart van Gogh verzorgt de colleges van Nederlands eerste aparte opleiding voor jingles. Over Van Gogh verscheen recent het boek Bart! De Van Gogh van de jingles. Hij maakte onder meer jingles voor NOS Tour de France, TROS, Radio 2, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica. Van Gogh noemt het opmerkelijk dat er niet eerder een opleiding voor het jingle-vak was.

“Geprofessionaliseerd”

Van Gogh: “De muziekindustrie is de afgelopen jaren flink geprofessionaliseerd. Dat is een goede ontwikkeling, want het maken van muziek is naast een kunst ook een ambacht. Hoewel er voor bijna elke uiting – tot aan filmmuziek aan toe – een opleiding was, ontbrak die voor de jingle. Met de Jingle University willen we dat probleem oplossen.”

Twaalf delen

De Jingle University bestaat uit twaalf delen, waarin deelnemers leren hoe ze een jingle-pakket van A tot Z produceren. Dit behelst onder meer het componeren, opnemen, mixen en na-produceren van een jingle-pakket. Het eerste programma start in september

Meer informatie via jingleuniversity.nl