RTV Rijnmond start eigen ‘talent lab’ voor mediatalent

Regionale publieke omroep RTV Rijnmond start op 1 februari met het RIJNMOND TALENT LAB. Dit is een nieuw talentontwikkelingsprogramma in samenwerking met het Grafisch Lyceum Rotterdam en Hogeschool InHolland Rotterdam.

Half jaar

Elk halfjaar krijgen zes toptalenten de kans om zich vijf maanden lang crossmediaal te ontwikkelen met een eigen tijdslot op TV Rijnmond, Radio Rijnmond en onze online kanalen. Ervaren makers van Rijnmond begeleiden hen hierbij. Het Talent Lab staat open voor toptalenten die een opleiding volgen, maar ook voor autodidactische talenten die géén opleiding (meer) volgen.

“Verschillende disciplines”

In-Soo Radstake (hoofd Externe Projecten bij Rijnmond) zegt over het Rijnmond Talent Lab: “We zoeken talenten in verschillende disciplines waardoor het team gezamenlijk een productie-unit vormt. Er is dus ruimte voor onder andere redacteuren, producers, editors, vormgevers, regisseurs, presentatoren, verslaggevers, vloggers en cameramensen. Kortom: makers! De talenten bepalen zélf wat zij gaan maken en waarover. We hopen dat dit leidt tot originele en onderscheidende producties.”

Nog enkele plaatsen beschikbaar

De looptijd van het Rijnmond Talent Lab is van 1 februari tot en met 30 juni. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De inschrijfdeadline van 31 december is verlengd tot en met 10 januari 2020. Bij deze roept Rijnmond geïnteresseerde talenten op om zich aan te melden voor het Rijnmond Talent Lab via ikbeneentalent@rijnmond.nl met een motivatiebrief, een CV en eerder gemaakt werk.