Vandaag heeft Magic FM nieuwe audiovormgeving in gebruik genomen. De radiozender is te beluisteren via DAB+ en Internet.

Pors Impact Creative

Sinds vandaag heeft Magic FM een nieuw pakket met audiovormgeving in gebruik genomen. Het pakket is ‘custom made’ door jingle producent Pors Impact Creative uit Geldrop. “Pop, soul en disco. Stoer, tikkeltje retro maar vooral eigentijds“, zegt Magic FM audiovormgever Marcel de Vries in een persbericht. “De samenwerking met Pors is erg fijn. Je voelt de passie voor muziek én radio, magisch!“, aldus De Vries.

Trots

Directeur Nico Silvius is apetrots! “We merken dat heel veel luisteraars de weg naar ons station al weten te vinden. Naast dat we ze willen voorzien van de beste muziek willen we ze ook trakteren op de mooiste vormgeving. Zeer volwassen, modern maar vooral passend bij Magic FM!“.

Luisteren

De radiozender is sinds juni van dit jaar te beluisteren via DAB+ en Internet. Magic FM richt zich met haar muziekformat op 40+-ers. “De perfecte muziekmix voor de 40-plusser die van échte muziek houdt. 24/7 non-stop juweeltjes uit de popgeschiedenis, eendagsvliegen en echte radio klassiekers. Radio met een heel hoog ‘oh ja!’ gehalte“. Meer informatie via de website van de radiozender.

Audio: