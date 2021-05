Netflix breidt aanbod uit met film ‘Ferry’

Vanaf vandaag is de film ‘Ferry’ te zien op de streamingdienst Netflix. De film is gebaseerd op het personage Ferry Bouman uit de Netflix-serie Undercover.

Prequel

De film is een prequel van het eerste seizoen van Undercover. Het verhaal speelt zich af in 2006 en vertelt over de jongere jaren van drugscrimineel Ferry Bouman (Frank Lammers). De film is net als de serie geproduceerd door het productiehuis De Mensen. Naast Frank Lammers zijn er ook rollen weggelegd voor onder andere Elise Schaap, Huub Stapel, Monic Hendrickx en Raymond Thiry.

Verhaal

Het verhaal begint in 2006 in Amsterdam. Een meedogenloze Ferry Bouman werkt voor hasjbaron Ralph Brink, een machtige crimineel en Ferry’s mentor. Op een dag wordt de bende bruut overvallen en raakt de zoon van Ralph levensgevaarlijk gewond. Wanneer de sporen naar een groepje kampers in Brabant wijzen, wordt Ferry op pad gestuurd om de daders te vinden.

Na jarenlange afwezigheid keert Ferry terug naar zijn geboortestreek die hij lang geleden ontvluchtte. Het stroeve weerzien met de familie van wie hij vervreemd is, de terugkeer naar het kampeerleven dat hij afgezworen had en de ontmoeting met zijn charmante buurvrouw Danielle (Elise Schaap) kruipen langzaam onder het stalen pantser van Ferry. Zijn zoektocht leidt tot onverwachte ontknopingen en uiteindelijk wordt de loyaliteit van Ferry zwaar op de proef gesteld…

Kijken

De film is vanaf vandaag, vrijdag 14 mei, te zien op de streamingdienst Netflix

