Vanaf nu is het mogelijk om de streamingdienst Netflix via Ziggo af te sluiten. Abonnees van Ziggo kunnen het abonnement van Netflix via hun factuur van Ziggo betalen.

“Eenvoudig”

“Vanaf nu heb je de mogelijkheid om Netflix via Mijn Ziggo te bestellen. Dan heb jij Ziggo en Netflix voortaan overzichtelijk op één factuur en het beheer onder één knop“, aldus de aanbieder. Het is echter niet mogelijk om de streamingdienst met korting af te nemen bij Ziggo.

Mijn Ziggo

Het is mogelijk om zowel nieuwe als bestaande abonnementen op Netflix te koppelen aan het abonnement van Ziggo. Het koppelen gaat via de zogenaamde Mijn Ziggo-omgeving. Meer informatie via de website van Ziggo.