NH en Rijnmond grote winnaars NL Awards 2020

De regionale omroepen NH en Rijnmond zijn de grote winnaars bij de NL Awards 2020. NH wint de Gouden NL Award 2020 met de videoproductie ‘Daar praten we niet meer over’, met deze zelfde productie winnen ze ook in de categorie beste videoproductie.

Ook Rijnmond is met drie NL Awards één van de grote winnaars. In de categorieën Eigen Nieuws, Beste audioproductie en Documentaire/informatief wint Rijnmond de NL Award. In de categorie Jong Talent wint Bas Dingemans van L1 de NL Award.

Innovatie voorbeeld voor iedereen

De nieuwe categorie Innovatief Journalistiek Project, die voor veel inspiratie en enthousiasme maar ook voor een flinke discussie zorgde bij de juryleden. Deze categorie, is gewonnen door RTV Noord met het project ‘Tou Eem’ waarin de constructieve meerderheid op social media wordt omarmd in een besloten community.

“Opvallend hoog niveau volgens de jury”

‘Er was veel om te kiezen’, was de conclusie van de jury aan het eind van de (online) bijeenkomst om te bepalen welke inzendingen de NL Awards 2020 zouden winnen. Woorden als ‘inspirerend, stoere poging, gedurfd, dit verdient een groter podium’ kwamen bij verschillende categorieën voorbij. De kwaliteit van de inzendingen was dit jaar hoog, zelfs opvallend hoger dan voorgaande jaren, aldus de jury.

Alle winnaars vind je hier.

