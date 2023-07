Nickelodeon Ukraine is weer te zien via het digitale televisiepakket van Ziggo. Vorige week gaf de aanbieder nog aan dat de distributie van Nickelodeon Ukraine was gestopt.

Distributie

De eigenaren van de zender, Paramount Global en Pluto TV, hadden besloten om de distributie van Nickelodeon Ukraine per 30 juni te staken. Inmiddels wordt er via Ziggo weer een versie van Nickelodeon gericht op de Oekraïne doorgegeven via het netwerk.

Weer beschikbaar

Sinds dinsdag, 4 juli, wordt Nickelodeon Ukraine weer doorgegeven via kanaal 313 van het digitale televisiepakket van Ziggo. De zender is ook te zien via de online dienst Ziggo GO. De kinderzender zendt non-stop programma’s uit voor kinderen van alle leeftijden. De kinderzender is speciaal beschikbaar gesteld voor gevluchte kinderen uit de Oekraïne vanwege de oorlogssituatie in dat land.