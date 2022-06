In de maand juli is de kinderzender Nicktoons de zender van de maand bij KPN TV. De zender is voor iedereen met Interactieve televisie te zien via kanaal 42.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Nicktoons

De hele maand juli kun je kijken naar Nicktoons als zender van de maand bij KPN. “Op Nicktoons zie je 24 uur per dag de beste cartoons. Alle helden van Nickelodeon komen hier voorbij. Een zender met de beste series vol actie, humor, animatie en live-action. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Overdag in het Nederlands, ’s avonds na 21.00 uur in het Engels. Wat dacht je van ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’, ‘Kung Fu Panda’ en ‘CatDog’? Er zit vast iets voor jou of je kinderen tussen.“, aldus KPN.

Kanaal 42

De zender is de hele maand juli gratis te zien in het basispakket op kanaal 42. Normaal maakt de zender onderdeel van het aanvullende Pluspakket. Meer informatie over het Pluspakket vind je hier.