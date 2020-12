Nieuw boek over geschiedenis Haagse piraterij verschenen

Sinds kort is er een nieuw boek over de geschiedenis van de etherpiraten in Den Haag verschenen. Het boek heeft de titel ‘De Haagse vrije jongens piraat voor het leven’.

Geschiedenis

Den Haag kent een rijke geschiedenis aan piratenzenders zoals Hofstad Radio, Telstar Radio en Radio Centraal. Een aantal van deze radiozenders is nog steeds actief als legale radiozender via Internet en/of DAB+. Ook kent Den Haag anno 2020 nog steedse vrije radiozenders die zonder vergunning in de Haagse ether te horen zijn.

Boek

Ronald Diederik heeft een boek geschreven over de Haagse piraterij. Het boek ‘De Haagse vrije jongens piraat voor het leven’ gaat over de opkomst en de ondergang van de radiopiraten in Den Haag van 1974 tot en met 2020. In dit boek over 50 jaar Haagse vrije radio vertelt auteur Ronald Diederik ook zijn persoonlijke verhalen en belevenissen in de etherpiraterij in Den Haag.

Het boek van 258 pagina’s van auteur Ronald Diederik is voor 23,95 euro te bestellen via boekbestellen.nl.

