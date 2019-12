Nieuw jaar brengt nieuwe series bij Ziggo Movies & Series (XL)

In januari 2020 wordt het aanbod van series bij het aanvullende pakket Ziggo Movies & Series (XL) verder uitgebreid.

The Outsider

Op 13 januari begint de nieuwe HBO-thriller The Outsider (2020). Deze thriller is gebaseerd op de bestseller van Stephen King. Wanneer het levenloze lichaam van een elfjarig jongetje wordt gevonden, wijzen ooggetuigen en forensisch materiaal onmiskenbaar in de richting van de populaire coach van het plaatselijke baseball team.

Maar de verdachte heeft een waterdicht alibi. De eerste twee afleveringen beginnen op maandag 13 januari – een dag na de start in de VS – en daarna volgt wekelijks een nieuwe aflevering. De serie is te zien via Movies & Series (X)L.

Avenue 5

De HBO-comedy Avenue 5 (2020) over ruimtetoerisme rond het jaar 2060, is vanaf 20 januari te zien met wekelijks een nieuwe aflevering, een dag na de start in de VS. We zien Hugh Laurie (‘House’) dit keer als captain van het ruimteschip Avenue 5. De serie is te zien via Movies & Series (X)L.

The Pier

Op zondag 19 januari voegt Ziggo exclusief het complete tweede seizoen toe van de sfeervolle Spaanse serie The Pier (2020). In het eerste seizoen dook Alex in het verleden van haar man (Álvaro Morte, El Professor uit La Casa de Papel) om het mysterie van zijn dood te ontrafelen. In het tweede seizoen onthult Alex haar ware identiteit. Dit zet de verhoudingen tussen Verónica en Alex op scherp. Als er nieuwe informatie aan het licht komt over de laatste dagen voor Oscars dood, bundelen de vrouwen hun krachten en zoeken ze samen naar de waarheid achter de dood van hun geliefde. De series is te zien via Movies & Series.

Outlander

Fans van Outlander kijken uit naar het vijfde seizoen, dat in Nederland vanaf maandag 17 februari al exclusief te zien is bij Ziggo Movies & Series. In Outlander keert de getrouwde verpleegster Claire Randall in 1945 terug in de tijd naar de 18e eeuw. Daar vindt ze een nieuwe liefde, Jamie Fraser. In het vijfde seizoen dreigt er een nieuwe oorlog en wordt Claire verscheurd door twijfel of ze Amerika moet verlaten en terug moet gaan naar de toekomst.

Video: