Komend weekend start het MotoGP-seizoen op Ziggo Sport. Op het Autódromo Internacional do Algarve wordt van 24-26 maart de GP van Portugal verreden.

Hele seizoen

Ziggo Sport doet niet alleen verslag van deze eerste race van het seizoen 2023, maar ook van de twintig andere raceweekends. Bij de races in Europa pakt de sportzender bovendien groter uit dan ooit.

Verslag

Tijdens de twaalf raceweekends in Europa doet Ziggo Sport uitgebreid live verslag vanaf het circuit. Vaste pitreporter en presentator Rob van Gameren wordt dit jaar op locatie bijgestaan door voormalig bondscoach en Grand Prix-coureur Barry Veneman. Ook Frank Weeink is ter plekke en zal samen met Veneman het commentaar bij de races verzorgen.

Studio

De negen races buiten Europa verslaat Ziggo Sport vanuit de sfeervolle studio op het Mediapark in Hilversum. Presentator Rob Kamphues wordt dan bijgestaan door de vaste MotoGP-gezichten Rob van Gameren en Barry Veneman.

MotoGP

De MotoGP (voorheen 500 cc-klasse) is de koningsklasse van de wegrace. Dit seizoen strijden elf teams en 22 coureurs om de kolossale Tower of Champions, met daarop de namen van alle wereldkampioenen sinds 1949, inclusief de naam van de kampioen van vorig jaar Pecco Bagnaia. Nieuw dit jaar is de Sprint die telkens op zaterdagmiddag plaatsvindt. Deze korte wedstrijd gaat over de halve afstand van de Grand Prix-race die op zondagmiddag wordt verreden en telt mee in de strijd om de wereldtitel.

Moto2 en Moto3

In hetzelfde weekend wordt op hetzelfde circuit ook de Moto2 verreden met de Nederlanders Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorberg. In de Moto3 maakt dit jaar landgenoot Collin Veijer zijn debuut. Het commentaar tijdens de Moto3- en Moto2-races wordt andermaal verzorgd door Iwan van der Valk en Nigel Walraven.

Meer informatie via de website van Ziggo Sport