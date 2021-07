Nieuw seizoen van ‘De slimste mens’ van start op NPO 2

Vanaf maandag 12 juli is kennisquiz ‘De slimste mens’ weer te zien bij de KRO-NCRV op NPO 2.

18e seizoen

Onder leiding van Philip Freriks en het kritisch oog van jurylid Maarten van Rossem gaan dagelijks drie prominente Nederlanders de strijd met elkaar aan. Het is al weer het 18e seizoen van de succesvolle kennisquiz ‘De slimste mens‘.

Eerste uitzending

In de eerste uitzending van dit 18e seizoen nemen cabaretier Bert Visscher, schrijfster en presentatrice Daphne Deckers en gastheer uit First Dates Sergio Vyent het tegen elkaar op. De kandidaten moeten weer het beste van zichzelf laten zien onder druk van de wegtikkende seconden.

Kandidaten

In dit nieuwe seizoen gaan wederom diverse cabaretiers, muzikanten, presentatoren en politici de strijd met elkaar aan om de eervolle titel van De slimste mens. Een aantal opvallende namen onder de kandidaten zijn dit seizoen: sportjournalist Barbara Barend, cabaretier Marc-Marie Huijbregts, fractievoorzitter VOLT Laurens Dassen, fractievoorzitter BoerBurgerBeweging Caroline van der Plas, presentator Dennis Weening, theaterpersoonlijkheid Ellen ten Damme en cabaretier Najib Amhali.

De slimste mens online

Online kunnen kijkers extra foto’s en video’s vinden van De slimste mens en komen ze meer te weten over de kandidaten van dit seizoen. Via de social media kanalen is het ook mogelijk om zelf je kennis te testen in laagdrempelige quiz formats.

App

Zelf meespelen met de quiz kan via de app. Deze app is beschikbaar voor iOS en Android. Sinds kort is de quiz ook te spelen via de smart speaker. Start de spraakgestuurde quiz door tegen je Google Home of Google Assistent te zeggen: “praat met de slimste mens”.

Kijken

De slimste mens is vanaf maandag 12 juli elke werkdag te zien rond 20.40 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. Meer informatie via: www.deslimstemens.nl