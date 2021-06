Nieuwe app en website voor regionale omroep RTV Noord

De regionale omroep RTV Noord heeft vandaag een nieuwe website en app in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat andere regionale omroepen in de toekomst ook de nieuwe app en website in gebruik nemen.

Overstap

RTV Noord, de regionale omroep voor de provincie Groningen, is de eerste van de regionale omroepen die de overstap naar een nieuwe app en website maakt. De platformen zijn in samenwerking met de andere omroepen gemaakt, en na Noord volgen ook andere omroepen, zoals RTV Drenthe en Omrop Fryslân. Zowel de Android-app, iPhone-app, app voor tablets als de website zijn geheel in het nieuw gestoken.

Meer mogelijkheden

“Met de nieuwe app hebben we meer mogelijkheden om het belangrijkste nieuws te laten zien“, aldus de regionale omroep. Op de voorpagina zie je altijd het belangrijkste nieuws uit Groningen, geselecteerd door de redactie. Bovenin ben je meteen bij met de hoofdverhalen van het moment,

“en naarmate je naar onderen beweegt, lichten we bijzondere, mooie of nuttige verhalen en nieuwsonderwerpen uit die je misschien gemist hebt“, aldus de omroep. Daarnaast zijn de radio,

televisie en uitzending gemist gemakkelijk te vinden op één plek.

Meer informatie op de vernieuwde website van de regionale omroep.

