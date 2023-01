Vanaf maandag 30 januari heeft regionale radiozender Radio Rijnmond een nieuwe avondprogrammering.

80’s & 90’s week

Tot en met vrijdag 27 januari is het 80’s & 90’s week op Radio Rijnmond. Een week lang pakken we uit en draaien we uitsluitend muziek uit deze twee decennia. Luisteraars kunnen hun favoriete plaat doorgeven via Rijnmond.nl. Zo bepalen zij mee welke hits er te horen zijn. “Door de enorme hoeveelheid enthousiaste aanvragen hebben we besloten om de avondprogrammering vanaf maandag 30 januari aan te passen“, aldus de omroep in een persbericht.

Eigen bodem

Vanaf maandag 30 januari heeft de regionale radiozender voor Zuid-Holland Zuid een nieuw programmering. Radio Rijnmond draait vanaf 19:00 uur een uur lang muziek van eigen bodem. Vanaf 20 uur is eerst een uur muziek uit de jaren 80 te horen.Vanaf 21:00 uur staan de 90’s weer in de spotlight.

Ruud van Os, a.i. hoofdredacteur: ‘’Rijnmond is een omroep die dicht bij het publiek staat, dat is tijdens de 80’s en 90’s week weer eens gebleken; de verzoekjes bleven binnenstromen. Door de avonden nu te thematiseren spelen we nog doelgerichter in op de wensen van onze luisteraars.’’