Vandaag start op alle Nederlandse publieke en commerciële radiostations de nieuwe campagne “FM wordt DAB+. Ben jij al om?”.

Gebruiksgemak

De campagne laat zien dat in de afgelopen decennia digitalisering heeft gezorgd voor gebruiksgemak. Zo verving o.a. de OV-chipkaart de strippenkaart, de navigatie de wegenkaart en streamingsdiensten de videotheek. Het gebruik van FM neemt af. Zodra het aantal luisteraars via analoge FM is afgenomen tot 30% van de Nederlandse bevolking, zullen partijen in onderling overleg een datum vaststellen waarop FM wordt afgeschakeld.

Meer digitaal

Mensen luisteren steeds meer digitaal naar de radio. In de meest recente NLO cijfers (december 2020/januari 2021) zien we dat 38,3% van de beluistering via internet en DAB+ gaat, dit was een jaar eerder nog maar 33,5%. Gemiddeld over 2020 werd 11,2% via DAB+ geluisterd en 24,6% via internet. Luisteren via FM/Kabel nam af tot 56,7% in december 2020/januari 2021. Dit was 60% in dezelfde periode een jaar eerder.

“Bewust”

Paul Römer, Voorzitter Stuurgroep Digital Radio NL en Managing Director Radio en Televisie Talpa Network : “Het ligt in de lijn der verwachting dat in de komende 5 tot 8 jaar steeds meer luisteraars via digitale devices naar de radio gaan luisteren. Met deze nieuwe campagne die door alle stations wordt uitgezonden, maken we mensen hier steeds meer bewust van.”

Nog geen einddatum FM

Er is overigens nog geen concrete datum bekend waarop de uitzendingen via de FM gestaakt gaan worden. Onderzoeksbureau Dialogic vindt de periode 2027-2032 een realistisch moment om de uitzendingen via de FM af te schakelen. Dit schreef het bureau in een onderzoek naar de toekomst van de analoge uitzendingen via de FM en middengolf (AM) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).