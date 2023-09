Radiozender Radio Maria heeft een nieuwe app geïntroduceerd. De vernieuwde app is vanaf nu beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store. “Met de nieuwe app hebben we ingezet op een uitstekende en ongestoorde luisterervaring“, aldus de radiozender.

“Prachtig instrument”

De vernieuwde app werd afgelopen zaterdag tijdens de open dag van de radiozender geïntroduceerd. “De app is een prachtig instrument om te luisteren naar Radio Maria én om je verbonden te voelen. Want het is nu nog gemakkelijker om je gebedsintenties door te geven of te communiceren met de livestudio via WhatsApp“, aldus de radiozender.

Audio

De audio-beleving in deze app is volgens de radiozender sterk verbeterd. “Wisselen tussen live en ‘on-demand’ uitzendingen was nog nooit zo makkelijk. Bij het on-demand luisteren kun je per programma naar de uitzendingen luisteren.Wil je halverwege een ‘on-demand’ uitzending wisselen naar live – bijvoorbeeld om mee te doen met het gebed op de radio – dan kan dat heel eenvoudig“. De oude app blijft overigens voorlopig ook beschikbaar.

De radiozender is in heel Nederland ook te beluisteren via DAB+. Meer informatie via de website van de radiozender.