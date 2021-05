Nieuwe NOS-correspondenten in Londen en Rome

De NOS heeft twee nieuwe correspondenten benoemd voor de posten Londen en Rome. Fleur Launspach (31) en Heleen D’Haens (28) volgen er respectievelijk Tim de Wit en Mustafa Marghadi op. Dit bericht de NOS op haar website.

Fleur Launspach

Fleur werkt al twee jaar in Londen als freelance journalist, onder andere voor de nieuwskanalen Al Jazeera English en NBC News. Voor de KRO-NCRV-serie ‘Na de Klap’ produceerde ze er een documentaire over de brand in de Grenfell Tower. Een vreemde voor de NOS is ze niet: het afgelopen jaar ondersteunde ze de huidige NOS-correspondent voor het Verenigd Koninkrijk, Tim de Wit.

Al tijdens haar studie Journalistiek en Media begin Fleur in de journalistiek: ze liep stage bij Nieuwsuur, schreef voor het onderzoekscollectief Follow the Money en produceerde voor het Amerikaans/Canadese VICE. Voordat ze naar Londen verhuisde, werkte Fleur als verslaggever en producer op het hoofdkantoor van Al Jazeera English in Qatar.

Heleen D’Haens

Heleen werkt al zes jaar voor de NOS als buitenlandredacteur. Ze maakt video-items voor de NOS Journaals en de NOS-site en –app en schrijft ook artikelen voor online. Daarnaast bedenkt en produceert ze reportages in samenwerking met correspondenten. De afgelopen jaren maakte ze ook jeugddocumentaires over kinderrechten in Oost-Europa en Afrika voor de EO-serie Mensjesrechten.

Heleen is Belgisch en studeerde Taal en Letterkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Aan de Universiteit van Amsterdam haalde ze haar master Journalistiek en Media. In haar laatste jaar schreef ze o.a. voor Vrij Nederland.

Voor de NOS reisde ze onder andere naar de Verenigde Staten voor de presidentsverkiezingen en naar Griekenland voor de brand in vluchtelingenkamp Moria.

