Nieuwe online radiozender voor 100%NL: 100%NL Songfestival

Vandaag is er een nieuwe online radiozender van start gegaan: 100%NL Songfestival. Het is een nieuwe digitale themazender van de commerciële radiozender 100%NL. De radiozender brengt de grootste hits van het Eurovisie Songfestival van de afgelopen 60 jaar.

Edsilia Rombley

De radiozender werd vandaag geopend door Edsilia Rombley. Rombley is een groot Songfestival-liefhebber: ze heeft zelf maar liefst twee keer meegedaan aan het Songfestival, in 1998 eindigde ze als vierde met het nummer ‘Hemel en Aarde’. Dit jaar presenteert ze op 22 mei samen met Chantal Janzen, Nikkie de Jager en Jan Smit het Eurovisie Songfestival voor miljoenen kijkers over de hele wereld.

“Voor alle fans”

Edsilia Rombley: ‘We moesten even een jaartje wachten op het Songfestival, maar nu is het dan eindelijk zover. Voor alle fans is het natuurlijk te gek dat er een 100% NL Songfestival station komt en dat ik hem mag lanceren bij Barry in de show.”

De radiozender 100%NL Songfestival vervangt de radiozender 100%NL Kerst. Luisteren kan via de website van de radiozender of via deze pagina.

Sky Radio

Ook Sky Radio heeft wijzigingen doorgevoerd in haar aanbod van digitale radiozenders. Sky Radio Christmas is vervangen door Sky Radio Summerhits. De pop-up zender met Valentijnhits is per vandaag vervangen door Sky for Men. Alle themazenders van Sky Radio vind je hier.

