Nieuwe online themazenders voor Qmusic in Vlaanderen en Nederland

Radiozender Qmusic heeft zowel in Vlaanderen als in Nederland nieuwe online themazenders gelanceerd.

Vlaanderen

In Vlaanderen is het aanbod uitgebreid met vier nieuwe themazenders die exclusief via Internet zijn te beluisteren. Naast Naast Qmusic, Qmusic non-stop, Q-Foute Radio, Q-Dance, Q-Top40, Q-90’s, Q-00’s en Q-10’s zijn de themazenders Q-Summer, Q-80’s, Q-Top 1000 en Q-Nederlandstalig te beluisteren via Internet. Luisteren naar de radiozenders van Qmusic in Vlaanderen kan via deze website.

Nederland

In Nederland is sinds kort de themazender Q-Nederlandstalig te beluisteren via de website van de radiozender. De nieuwe radiozender vult het aanbod aan naast de online themazenders Qmusic, Qmusic non-stop, Q-Summer, Q-Top 40 en Q-Foute Uur. Alle themazenders zijn hier te beluisteren.

One World Radio

Tevens is de dancezender Tomorrowland One World Radio te beluisteren via de website van Qmusic. Deze radiozender begon deze week haar uitzendingen in Nederland via DAB+ en Internet. Daarnaast kondigde Qmusic aan dat zij de komende jaren mediapartner is van het festival Tomorrowland in Nederland.