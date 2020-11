Nieuwe podcast over media van start gegaan ‘De Broadcast’

Sinds kort is er een nieuwe podcast over media te beluisteren: ‘De Broadcast’. In de podcast worden gasten als Catherine Keyl, Chiel van Praag en Rick Romijn geïnterviewd.

“Portret podcast’

Podcasthosts Patrick (37) en Peter (39) interviewen elke aflevering een andere gast. Dat doen ze aan de hand van fragmenten/anekdotes/meningen en andere passende onderwerpen. “Het is een soort ‘portret podcast’ van de desbetreffende gast“, aldus een persbericht.

Rick Romijn

De 3e en 4e aflevering staan inmiddels online met Radio Side-Kick, DJ en Producer Rick Romijn (ex ‘Evers Staat Op’ – heden ‘ Veronica Inside’). Hierin vertelt Rick openhartig over zijn carrière en ‘kijk’ op radio. De podcast is opgedeeld in twee delen waarin Rick praat over zijn begin tijd bij Veronica, overstap naar Radio 3 en zijn tijd, met Edwin Evers, bij Radio 538.

Andere gasten

Andere gasten voor de komende edities zijn onder meer Bert Kuizenga en Dennis Ruyer. Deze zullen de komende maanden online verschijnen. De Broadcast is te beluisteren op de grote podcast streamingdiensten zoals Spotify en Apple. Meer informatie via de website van de podcast.

Video:

Sociale media: