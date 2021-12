NPO Radio 1 begint 2022 met een vernieuwde programmering. Vanaf januari is een flink aantal nieuwe programma’s te horen.

Programmering

De NPO Radio 1-luisteraars worden vanaf maandag 3 januari nog altijd wakker met het NOS Radio 1 Journaal, met Astrid Kersseboom als nieuwe presentator en naast haar nieuwslezer Wouter Walgemoed. Het bekende Bureau Buitenland (VPRO) verhuist van de avond naar de middag en wordt vanaf januari afwisselend gepresenteerd door Tim de Wit en Sophie Derkzen. Kunststof (NTR) gaat terug naar het vertrouwde tijdstip van 19.00 tot 20.00 uur.

Omroep ZWART

Haagse Lobby (WNL) met Martijn de Greve wordt een wekelijks programma op de maandagavond. De Publieke Tribune (HUMAN), gepresenteerd door Coen Verbraak, is vanaf januari wekelijks te horen op de zaterdagmiddag. Dat geldt ook voor het programma Goed Ingelichte Kring (PowNed) met Chazia Mourali. Nieuwkomer Omroep ZWART start in de nacht van zaterdag op zondag met het programma De nacht is ZWART, gepresenteerd door Milouska Meulens. De andere nieuwkomer Ongehoord Nederland gaat de podcasts Ongehoord Nieuws en Ongehoord Wakker maken voor NPO Radio 1.

“Wie luistert, weet meer”

“Het motto van NPO Radio 1 is: ‘wie luistert, weet meer’. Samen met de omroepen streven we met deze vernieuwde programmering naar meer verdieping en meer diverse geluiden uit de samenleving”, zegt zendermanager Klaske Tameling. “Tegelijkertijd blijft NPO Radio 1 het betrouwbare journalistieke baken dat luisteraars dag en nacht live op de hoogte houdt van nieuws en sport en biedt daarbij context, duiding en achtergronden. We voorzien daarmee in een grote behoefte bij het publiek.”

Zenderstemmen

Vanaf januari zijn twee nieuwe zenderstemmen te horen, die onder meer de aankondigingen van de programma’s verzorgen. Sander Guis en Wendy Duivenvoorde volgen Eva Zeijlstra en Hans Hogendoorn op. Hogendoorn is al sinds de jaren zeventig op NPO Radio 1 en blijft de stem van NOS Met het Oog op Morgen.

Kijk voor de volledige programmering van NPO Radio 1 op nporadio1.nl/gids