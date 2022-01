Sterren NL Radio, de themazender van de NPO met aandacht voor het Nederlandse lied, krijgt vanaf 10 januari een nieuwe programmering. Zo keert onder andere het radiospel Vijftig Pop of een Envelop terug op de radio bij Sterren NL.

Vijftig Pop of een Envelop

In Vijftig Pop of een Envelop moet de kandidaat een vraag over muziek, actualiteit of een algemene vraag beantwoorden. Bij een goed antwoord heeft de deelnemer een keuze tussen €50 of uit één van de honderd enveloppen. Emilie Sleven blaast het spel nieuw leven in tijdens haar dagelijkse show op NPO Sterren NL Radio tussen 12.00 – 15.00 uur.

Programmering

Vijftig Pop of een Envelop maakt deel uit van de gloednieuwe programmering van NPO Sterren NL Radio. Joost Strootman, eindredacteur AVROTROS Sterren NL Radio, is erg blij met de nieuwe programmering. “We zijn als NPO Sterren NL Radio de afgelopen jaren al fors gegroeid en met deze nieuwe programmering zetten we de volgende stap. Met onder andere de terugkeer van Vijftig Pop of een Envelop, de comeback van de Gouden Uren, de nieuwe ochtendshow van Chantal Hutten en bestaande successen zoals het programma van Jan Paparazzi zullen we onze luisteraars nog beter bedienen.”

De radiozender is te beluisteren in heel Nederland via DAB+ en wereldwijd via Internet.

De nieuwe programmering is hier te vinden.

Afbeelding:

Nieuwe programmering NPO Sterren NL Radio.

(bron: website NPO Radio 5)