Nieuwe programmering voor online radiozender KINK INDIE

KINK INDIE, het themakanaal voor de beste indietunes en de nieuwste muziek, breidt per maandag 12 april de programmering uit.

Wars & Wild

Onder de naam Wars & Wild zijn Bella Hay en Didi Parlevliet elke zaterdag te horen met een eigen programma waar ze muzikaal van links naar rechts gaan en geen blad voor de mond nemen. Bella is al jaren actief als DJ in het clubcircuit en op festivals, op tv en als zangeres. Ook Didi was begin jaren ’90 actief als DJ in de clubs en werkzaam bij Rough Trade. Hierna werkte ze als European representative en European manager bij Nitro Records, Kung Fu records en Null Corporation.

Paradiso

Het team van Poptempel Paradiso is elke dinsdagavond te horen op KINK met een uur vol muziek, backstageverhalen en live aankondigingen, rechtstreeks uit het muzikale hart van de hoofdstad.

[PIAS]

Platenlabel [PIAS] draait in [PIAS] Independent Monday de beste indie-parels uit eigen, maar ook andermans stal. Ook nieuw is muziekplatform All Things Loud, dat elke vrijdag te horen is op KINK INDIE.

Brand New KINK

Brand New KINK, al twee jaar lang het vooruitstrevende paradepaardje van KINK, verhuist naar de doordeweekse ochtenden om 10 uur, met ook een late night aflevering om 22u. KINK-dj Jasper draait in dit programma een uur lang nieuwe releases.

KINK INDIE

De online radiozender KINK INDIE is in november van het vorige jaar begonnen met haar uitzendingen. Op KINK Indie hoor je 24/7 de beste indietunes: van de classics die je mee kunt zingen tot de nieuwste muzikale ontdekkingen.

