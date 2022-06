Vanaf vrijdag aanstaande gaat GOD Radio van start met testuitzendingen via de digitale ether (DAB+). Volgens een persbericht is de radiozender vanaf dat moment landelijk te horen in de digitale ether. Wereldwijd zal de radiozender te beluisteren zijn via Internet.

Gospel en Christian Hits

In de testperiode zal er volgens het persbericht een onderscheidend en inspirerend raamprogramma te horen zijn met de beste hedendaagse Gospel & Christian Hits. Na de testperiode zullen er gepresenteerde radioprogramma’s te beluisteren zijn met vooral het goede nieuws en bemoedigende actualiteiten.

WILD Foundation

“GOD Radio is een door Jezus Christus geïnspireerd initiatief van ANBI Stichting WILD Foundation. GOD Radio, met de pay-off het geluid van Hoop voor Nederland, is een modern en toegankelijk radiostation dat je raakt en het verschil maakt. Impact voor gelovigen én zoekenden die in hun bestemming willen wandelen“, aldus het persbericht.