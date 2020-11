Nieuwe special The Grand Tour binnenkort op Amazon Prime Video

Vanaf 18 december aanstaande is er weer een nieuwe ‘special’ te zien van The Grand Tour op Amazon Prime Video.

Special

De special speelt zich dit jaar af in Madagascar en is vanaf 18 december te zien op de streamingdienst. The Grand Tour wordt gemaakt door Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Het trio was in het verleden actief bij Top Gear van de BBC. In deze special gaan de drie autoliefhebbers op zoek naar een piratenschat. Dat doet het trio in drie compleet verschillende auto’s die ze uiteraard weer moeten ombouwen om hun doel te bereiken.

Aanbod

Prime Video van Amazon heeft haar aanbod onlangs al uitgebreid met een groot aantal nieuwe films en series. Zo zijn alle zes de seizoen van The Americans sinds kort te zien op Prime Video. Daarnaast zijn de series South Park (10 seizoenen), Wallander (4 seizoenen), Mad Men (7 seizoenen) en Elementery (7 seizoenen) toegevoegd aan het aanbod.

Films

Daarnaast is het filmaanbod uitgebreid met onder andere Borat Subsequent Moviefilm, Zwartboek, Schindler’s List en Last Christmas.

Prime Video Channels

Sinds kort is het aanbod van de streamingdienst ook uit te breiden met zogenaamde Prime Video Channels. Met Amazon Prime Video Channels kunnen bestaande en nieuwe abonnees van Prime Video extra kanalen toevoegen aan hun abonnement, elk met minstens 14 dagen gratis proefperiode, op elk moment de kans om op te zeggen en geen langetermijncontracten.

De streamingdienst is af te nemen voor 2,99 euro per maand met een proefperiode van 30 dagen. Meer informatie via : https://www.primevideo.com/

Video: