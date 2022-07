Film1 heeft haar streaming-app volledig vernieuwd, waaronder een nieuwe, dynamische OTT-infrastructuur die maatwerk en updates mogelijk maakt.

Verbeteringen

Een aantal andere veranderingen zijn verbeteringen in de interface voor een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid op internet, iOS, Android-apps en single-sign-on-mogelijkheden die optimaal gemak bieden. Ook de Ziggo settopbox-app heeft een upgrade gekregen naar de nieuwste Metrological Lightning-technologie en is op kanaal 105 beschikbaar voor abonnees met het Film1-pakket. Daarnaast is de Film1-app nu ook beschikbaar voor Samsung en LG Smart TV’s, en andere aangesloten devices zoals Android TV en Apple TV.

TV-aanbieders

De vernieuwde app is al in gebruik bij een meerderheid van de Nederlandse tv-aanbieders, waaronder Ziggo, Canal Digitaal, Online.nl, Delta, Fiber, Tele2, Caiway, Breedband Helmond, Solcon, CAI Harderwijk, Plinq, SKV, Kabelnoord, Kabeltex, SKP en Trined. Abonnees kunnen in een handomdraai de films en lineaire kanalen van Film1 bekijken met de inloggegevens die door de providers worden verstrekt via film1.nl. Daarbij is onlangs ook de vernieuwde Metrological Lightning-app gelanceerd op de Ziggo Mediabox XL en Mediabox Next settopboxen, beschikbaar voor abonnees op kanaal 105.