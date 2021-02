Nieuwe verkeerstunnel in Den Haag direct voorzien van DAB+

Sinds vrijdagavond is in Den Haag de zogenaamde ‘Rotterdamsebaan’ geopend. In de tunnel van dit nieuwe stukje autoweg is direct een voorziening voor DAB+ aangelegd.

Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is een nieuw stukje autoweg die de A4 en A13 verbindt met de Centrumring van Den Haag. Het grootste deel van de weg bestaat uit de Victory Boogie Woogietunnel, die onder de wijk Voorburg-West door loopt. De nieuwe weg moet de zogenaamde Utrechtsbaan (A12) ontlasten. Verkeer uit het centrum van Den Haag kan via de nieuwe weg sneller naar Rotterdam rijden.

Tunnel

In deze Victory Boogie Woogietunnel, die bijna twee kilometer lang is, is volgens de gemeente Den Haag direct een voorzien voor digitale radio via de ether (DAB+) aangelegd. Hierdoor is ook in de tunnel goede ontvangst van digitale radio op de autoradio gegarandeerd. Daarnaast hebben ook mobiele providers KPN, T-Mobile en Vodafone steunzenders aangelegd in de tunnel voor een goed mobiel bereik.

Hubertustunnel

Een andere lang tunnel in Den Haag, de Hubertustunnel, wordt in 2023 voorzien van een voorziening voor DAB+ aldus een woordvoerder van de gemeente Den Haag. In 2023 wordt de tunnel gerenoveerd en tijdens deze renovatie zal er ook een voorziening voor DAB+-ontvangst worden aangelegd.

Sociale media: