TV-zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 en RTL Z hebben per vandaag een nieuwe vormgeving gekregen. Ook de themazenders RTL Crime, RTL Lounge en RTL Telekids, de website en app hebben

een nieuwe “identiteit” gekregen. RTL wil daarmee zijn kijkers, bezoekers, relaties en werkzoekenden één ervaring bieden, aldus de mediagroep op haar website.

Corporate en zenderlogo’s worden één

Vanaf 1 mei zijn de nieuwe visuele identiteit in Nederland niet alleen uitgerold over het corporate merk, maar ook over alle zenders en op RTL.nl. RTL Nederland wil hiermee één ervaring bieden. Het bedrijf wil dat alle touch points en alle communicatie optellen en bijdragen aan één identiteit, één RTL. RTL Nederland sluit zich met deze rebranding aan bij de Europese uitrol van het RTL merk.

Herkenbare zenderlogo’s

“De RTL-zenders gelden voor veel kijkers als gidsen in een druk medialandschap. Om het onderscheid tussen de zenders toch duidelijk genoeg te houden heeft RTL de identiteit in Nederland verder ontwikkeld met CapeRock, een Brand Design Studio uit Amsterdam”, aldus de mediagroep in een persbericht.

Video: