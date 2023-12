De Efteling, RTL en Videoland kondigen een nieuwe samenwerking aan. Vanaf 4 december is bij Videoland een nieuwe Efteling-omgeving te bezoeken. Ook ontvangen abonnees van het RTL Thuis&Uit-platform gedurende het hele jaar Efteling-aanbiedingen.

Samenwerking

Videoland komt met een speciale Efteling-omgeving waar Efteling-programma’s in één oogopslag te zien zijn. Deze omgeving wordt de komende maanden verder uitgebouwd. Daarnaast creëren de Efteling en RTL en Videoland gezamenlijk ook nieuwe Efteling-programma’s voor zowel RTL 4 als Videoland, zoals de gloednieuwe serie ‘Wonderlijke sprookjes’ van 1 minuut bij RTL 4 waarbij de langere versie bij de streamingdienst is te zien. Tevens kunnen abonnees van de streamingdienst voor het personaliseren van hun profielfoto binnenkort óók kiezen uit bekende Efteling-bewoners.

Uitbreiding

“In 2024 voegen we meer Efteling-content toe. Naast enkele Efteling-musicals en de succesvolle serie ‘Marjolein en het geheim van het slaapzand’, krijgen kijkers via de verschillende making-of series een uniek kijkje achter de schermen bij de bouw van Efteling-attracties en de theatershow CARO. En in de serie ‘De Magische Klok’ duiken we de geschiedenis van de Efteling in en onthullen we in elke aflevering een ander stukje uit ons rijke archief“, aldus RTL in een persbericht.

Voordelen

Efteling-bezoekers ontvangen vanaf 1 januari een aanbieding van de streamingdienst van RTL om hun Efteling-beleving thuis te verlengen. Daarnaast krijgen 1,3 miljoen abonnementhouders van Videoland voordeel bij aanschaf van hun Efteling-tickets en -verblijf. Via RTL Thuis&Uit ontvangen Videoland abonnees speciale aanbiedingen.