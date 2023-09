Per vrijdag, 1 september, krijgt Radio 538 een nieuwe programmering in het weekeinde.

Vroege start

Met Niek van der Bruggen op vrijdagen van 12:00 uur tot 15:00 uur, trappen de mannen van De Coen & Sander Show het weekend vanaf nu een uurtje eerder af, namelijk elke vrijdag van 15.00 uur tot 18.00 uur. Het Beste van De 538 Ochtendshow is iedere zaterdagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur te horen.

538 Top 50 naar zaterdagmiddag

De populaire 538 Top 50 wordt verplaatst naar de zaterdagmiddag waar Mark Labrand van 15.00 uur tot 18.00 uur de luisteraars gaat meenemen door de hitlijst.

Nieuwe DJ’s

Radio 538 introduceert twee nieuwe getalenteerde presentatoren Marnix Westhuis en Kylian van Luijt. Vanaf 4 september verzorgen zij het nachtprogramma, van 03.00 uur tot 05.00 uur.

“Enthousiast”

Dave Minneboo, Radiodirecteur van Radio 538, is enthousiast over de nieuwe programmering: “Deze veranderingen in onze programmering weerspiegelen onze voortdurende inzet om in te spelen op veranderende behoeften van onze luisteraars, ook in het weekend. En de nachtprogrammering breiden we uit met nieuwe talenten. We zijn ervan overtuigd dat deze vernieuwingen een positieve impuls zullen geven aan die luisterervaring, met 24/7 aansprekende content die de luisteraars betrokken houdt.”

De volledige programmering gaat per 1 september van start en is terug te vinden via de website van Radio 538.