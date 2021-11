Streamingdienst NLZIET heeft een profielen-functie toegevoegd aan haar app. “De Nederlandse tv-dienst bezorgt haar gebruikers daarmee een nog Nederlandse tv-dienst bezorgt haar gebruikers daarmee een nog persoonlijkere kijkervaring. persoonlijkere kijkervaring.”, aldus de dienst in een persbericht.

Profielen

Met de nieuwe profielen-functie wordt het makkelijker om een NLZIET-abonnement te delen binnen een huishouden. Met een NLZIET-abonnement kan op 2 apparaten gelijktijdig gekeken worden en kunnen maximaal 5 profielen worden aangemaakt om tv-series en programma’s te volgen. Ook wordt de kijkvoortgang bijgehouden en worden persoonlijke aanbevelingen gedaan, gebaseerd op het kijkgedrag binnen een profiel. Met de toevoeging van profielen wordt tv-kijken nog makkelijker en

persoonlijker.

Persoonlijke kijkervaring

Niels Baas, directeur NLZIET: ‘Met een tv-aanbod van meer dan 170.000 programma’s valt er altijd wat te kiezen op NLZIET. Met de nieuwe profielen-functie bieden we onze abonnees niet alleen een persoonlijkere kijkervaring, maar inspireren we ze met andere mooie programma’s, die aansluiten op hun interesses”

Gebruik

De profielen-functie is vanaf nu te gebruiken in de mobiele app (iOS & Android), webbrowser, Apple TV-app en Android TV-app, Fire TV-app, op Hisense smart tv’s (vanaf 2018) en Samsung smart tv’s (Tizen modellen vanaf 2016). De app wordt later beschikbaar gemaakt op de LG smart tv (modellen vanaf 2016).

Video: