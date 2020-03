NLZIET breidt uit naar Amazon’s mediaspeler Fire TV

Direct bij de lancering van de Nederlandse app store van Amazon voor Fire TV, zal de app van NLZIET beschikbaar zijn via de Amazon Fire TV.

Uitbreiding

Amazon’s digitale mediaspeler Fire TV is de afgelopen jaren al in diverse landen gelanceerd. “Met een zeer aantrekkelijke prijs, de toegevoegde afstandsbediening en toegankelijke app store concurreert het Amerikaanse concern met andere mediaspelers, waaronder Apple TV, Google Chromecast en Roku.”, aldus NLZIET. Amazon heeft wereldwijd al meer dan 40 miljoen Fire TV-devices verkocht.

Online alternatief voor traditioneel tv-abonnement

Niels Baas (CEO NLZIET): “We zijn continue bezig om het online televisiekijken nog toegankelijker te maken. Naast de smartphone, tablet en connected tv-apps brachten we al eerder apps uit voor Apple TV en Android TV. Tevens hebben we afgelopen jaar extra televisiezenders toegevoegd en de beeldkwaliteit verhoogd, waarmee we een online alternatief zijn voor het vaste tv-abonnement.”

Samenwerking

NLZIET is de online streamingdienst waarin NPO, Talpa en RTL samenwerken. Het is nog niet exact bekend wanneer de Fire TV in Nederland wordt gelanceerd.

Meer informatie over NLZIET vind je hier.