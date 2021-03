NLZIET breidt zenderaanbod uit en introduceert vernieuwde app

De streamingdienst NLZIET breidt uit met twee nieuwe televisiezenders en introduceert een vernieuwde app.

Nieuwe zenders

Aan het zenderpakket worden AT5 en Insight TV toegevoegd. “AT5 is dé nieuwszender van Amsterdam en NLZIET mag die toevoegen aan de regionale kanalen. Blijf op de hoogte van in en rond Amsterdam“, aldus NLZIET. Insight TV is een televisiezender voor de echte avonturier. Actiesporten, lifestyle series en avonturenprogramma’s, je kunt het allemaal volgen! Programma’s die voorbijkomen, zijn onder andere World Class-coureurs, Road to Gymkhana en optredens van bekende DJ’s, zoals DJ Carly Foxx, aldus NLZIET.

Vernieuwde app

Tevens heeft de app ook een vernieuwde app in gebruik genomen. “De NLZIET-app heeft een vernieuwde interface, waardoor de verschillende soorten content nog duidelijker worden weergegeven. Hierdoor schakel makkelijk tussen live-tv, terugkijken en vooruitkijken. Daarnaast krijg je op basis van jouw kijkgedrag gepersonaliseerde aanbevelingen, of zie je direct wat de best bekeken programma’s van dit moment zijn. Zo vind je sneller én makkelijker jouw favoriete programma’s, series, talkshows, films en documentaires en meer. Ook is de tv-gids verbeterd.”, aldus de dienst.

Meer informatie op de website van de dienst.

Video: