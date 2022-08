Steeds meer Nederlanders kijken ook tijdens hun vakantie in het buitenland televisie. Dat blijkt uit onderzoek door tv-dienst NLZIET in EU-landen.

NLZIET-kijkers

Tussen 1 juli en 22 augustus keek 14% van de NLZIET-kijkers vanuit het buitenland. Verder blijkt dat er vanuit het buitenland steeds langer naar tv wordt gekeken. In Nederland wordt vooral het grote tv-scherm gebruikt, terwijl in de andere EU-landen de laptop en de tablet meer worden gebruikt

om NLZIET te kijken.

Spanje

Na de coronaperiode gaan Nederlanders weer massaal op vakantie. Van alle EU-landen buiten Nederland werd er in Spanje het meest NLZIET gekeken, gevolgd door Duitsland, België, Frankrijk en Italië.

B&B Vol Liefde

Veruit het meest populaire televisieprogramma was het programma B&B Vol Liefde. Niet alleen in Nederland, maar ook vanaf het strand, vakantiehuis of de camping in het buitenland werden alle liefdesperikelen van alleenstaande Bed & Breakfast-eigenaren en hun speciale gasten door de kijker op de voet gevolgd. Veel vakantiegangers wilden ook goed op de hoogte blijven van het laatste nieuws, waardoor het NOS Journaal in sommige EU-landen het meest bekeken tv-programma was.