Nominaties NL Awards 2020 zijn bekend gemaakt

Vandaag zijn de nominaties voor de NL Awards 2020 bekend gemaakt. De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste producties van de regionale omroepen.

Kwaliteit hoog

Tijdens de jury-bijeenkomst werd duidelijk dat de kwaliteit van de inzendingen dit jaar hoog is. ‘Er was veel om te kiezen’, was de conclusie van de jury aan het eind van de (online) bijeenkomst aldus de Stichting RPO, de overkoepelende organisatie achter de regionale omroepen in Nederland, in een persbericht.

Innovatief

Nieuw dit jaar is de categorie Innovatief. Een categorie met een enorme verscheidenheid aan inzendingen. Die verscheidenheid zie je terug in de nominaties. “Mooi om te zien dat er zoveel verschillende initiatieven zijn ontwikkeld, waarin steeds gezocht wordt naar verbinding met de doelgroep en naar nieuwe manieren om verhalen te vertellen”, zo luidde het oordeel van de jury.

Uitreiking

Uit alle inzendingen heeft de jury per categorie drie producties genomineerd. Op donderdag 27 mei worden de NL Awards 2020 digitaal uitgereikt en dan wordt bekend gemaakt welke inzending de Gouden NL Award wint, de jaarlijkse prijs voor de beste journalistieke productie van alle regionale omroepen.

De nominaties vind je hier.

Sociale media: