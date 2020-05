NOS besteedt aandacht aan geschiedenis Grand Prix van Zandvoort

Vandaag, zondag 3 mei, had de Formule 1 Grand Prix moeten plaatsvinden in Zandvoort. De race gaat niet door maar de NOS is wel aanwezig op het circuit.

Terugkeer

Dit weekeinde had de Formule 1 na 35 jaar terug moeten keren naar Zandvoort. Door het coronavirus is de race uitgesteld en het is nog onduidelijk wanneer de race wordt verreden. De NOS heeft besloten om vandaag toch aandacht te besteden aan de Grand Prix van Nederland en duikt in de archieven.

Herinneringen

De uitzending van NOS Studio Sport vanuit Zandvoort start vandaag om 15.00 uur op NPO 1. Op het circuit haalt presentator Dione de Graaff met onder anderen Jan Lammers en Gijs van Lennep herinneringen op aan 35 jaar Formule 1 in Zandvoort. “Met beelden van spectaculaire races, interviews en achtergrondreportages. Stuiterende banden, angstaanjagende crashes en schitterende inhaalmanoeuvres. A Day At The Races door de jaren heen.“, aldus de NOS.

Start seizoen

Het ziet er naar uit dat het Formule 1-seizoen van 2020 op 5 juli van start gaat in Oostenrijk. Toeschouwers zijn daarbij vanwege de coronacrisis niet welkom. Het doel is dit jaar nog vijftien tot achttien wedstrijden te laten doorgaan, zegt de organisatie achter de Formule 1. Het Formule 1-circus zou na een aantal wedstrijden in juli, augustus en begin

september in Europa zich verplaatsen naar Aziƫ en daarna naar Amerika.

Kijken

De uitzending vanaf het circuit op Zandvoort begint om 15.00 uur en is te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Red Bull doet race door Nederland

Red Bull Racing, het team waar Max Verstappen voor rijdt. komt vandaag met een video waarbij Verstappen met zijn teamgenoot Alexander Albon van Rotterdam naar Zandvoort racet .

Video: