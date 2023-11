De NOS gaat dit seizoen de UEFA Champions League vrouwen live uitzenden. Het gaat om de duels van Ajax, de eerste Nederlandse deelnemer in de groepsfase van de Champions League, en wedstrijden in de kwartfinale, halve finale en finale van het toernooi. De Champions League-duels worden uitgezonden op NPO3, NOS.nl en de NOS-app.

“Trots”

“We zijn heel trots dat we deze rechten hebben bemachtigd,” zegt Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport. “De beste Nederlandse voetbalsters spelen in dit toernooi, maar de wedstrijden waren niet te zien op een open tv-kanaal. Nu er voor het eerst een Nederlandse club de groepsfase heeft bereikt, is het nog relevanter geworden.”

Tegenstanders

Met opponenten Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma staan er zes hele interessante wedstrijden te wachten. Samen met de live wedstrijden van het Nederlands elftal, de samenvattingen plus meerdere live wedstrijden van de Vrouwen Eredivisie en nu dus ook de wedstrijden in de Champions League, is het vrouwenvoetbal op alle podia voor iedereen, bij de NPO en bij de NOS, toegankelijk en bereikbaar.

Programma

De CL-wedstrijden van Ajax worden op televisie uitgezonden op NPO 3, het programma ziet er als volgt uit.