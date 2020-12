NOS gaat coronacijfers niet meer dagelijks via pushbericht verspreiden

De hoofdredactie van NOS Nieuws heeft besloten om de coronacijfers niet meer standaard elke dag via een pushbericht te verspreiden. Dit bericht de NOS in een persbericht.

NOS Journaal

Daarnaast worden de coronacijfers ook niet meer dagelijks in de NOS Journaals op televisie vermeld. De reden daarvoor is dat de dagelijkse RIVM-cijfers de afgelopen weken sterk fluctueren: verschillen van meer dan duizend per dag zijn geen uitzondering, aldus de omroep. “Dat beneemt ons het zicht op de trend, de ontwikkeling op de wat langere termijn. Om die reden zijn de dagcijfers ook voor het RIVM en de GGD niet het belangrijkst, maar de weekcijfers.“, aldus de NOS.

Eén keer per week

De NOS stuurt vanaf nu één keer per week, op dinsdag (als het RIVM het weekcijfer bekendmaakt en toelicht) een pushbericht. Ook op televisie melden we voortaan alleen op dinsdag de coronacijfers. Mochten de cijfers erg afwijken dan zal hier wel melding van worden gemaakt. “Bovendien melden we besmettings- en ziekenhuiscijfers (opnames en IC’s) wel nog steeds op NOS.nl, de NOS app, NOS Teletekst en in onze radiobulletins.”, aldus de NOS