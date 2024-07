De NOS heeft de rechten voor UEFA Euro 2028 – het volgende EK voetbal in Verenigd Koninkrijk en Ierland – verworven. De NOS heeft hierover een akkoord bereikt met de UEFA, de Europese voetbalbond. Daarnaast gaat de NOS de komende vier jaar alle wedstrijden van het Nederlands elftal en de finales van de UEFA Nations League tot medio 2028 uitzenden, aldus de NOS in een persbericht.

“Trots”

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur NOS Sport: “We zijn er trots op dat iedereen in Nederland bij ons de wedstrijden van het Nederlands elftal kan blijven volgen. Grote sportevenementen zoals het EK voetbal brengen mensen samen. Samen voetbal kijken en erover praten is iets waar jong en oud van genieten; het verbindt en versterkt de band tussen generaties. Dat is een belangrijk doel van de publieke omroep. We zijn verheugd dat we deze rol kunnen blijven vervullen.”

Oranjevoetbal bij de NOS

Het Nederlands elftal en de NOS zijn al jarenlang aan elkaar verbonden. Alle toernooien waar het Nederlands elftal (mannen) actief is geweest zijn uitgezonden door de NOS. Ook de aankomende kwalificatiewedstrijden voor de FIFA World Cup 2026 zijn bij de NOS te zien.