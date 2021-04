NOS.nl en de NOS-app zijn vernieuwd

De website en app van de NOS zijn in een nieuw jasje gestoken. “Met nieuwe functionaliteiten en een betere gebruikservaring”, aldus de NOS.

Video-content

De platforms hebben een groter aanbod aan video-content en maken het voor de gebruiker mogelijk om nog dichter op het nieuws te zitten door op de hoogte te blijven van geplande livestreams, aldus de NOS.

Onderzoek

Na een groot gebruikersonderzoek is begin 2020 de ontwikkeling van de nieuwe website en app van start gegaan. “Beide zijn flink uitgebreid, overzichtelijker geworden en hebben een rijker aanbod aan nieuws en sport. Op de voorpagina is er meer plek voor video in de vorm van nieuwe, korte, verticale video’s. Ook hebben de uitleg-video’s hebben een vaste plek gekregen op de voorpagina en kan de gebruiker bladeren door de belangrijkste collecties; alle artikelen en video’s over een nieuwsonderwerp op één plek“, aldus de omroep.

Sportagenda

Op de sportpagina komt een speciale sportagenda voor de livestreams van sportwedstrijden. Met één tik op het belletje is de gebruiker geabonneerd en krijgt hij of zij een seintje wanneer de stream start. Daarnaast is het voetbalscoreboard uitgebreid, waardoor de voetbalcompetities nog makkelijker op de voet gevolgd kunnen worden.

Later in 2021 staan er nog meer vernieuwingen van de website en app gepland.

Meer informatie via www.nos.nl en www.nos.nl/app

Video: