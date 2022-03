De NOS heeft een aantal pagina’s van haar dienst Teletekst geschrapt. Zo is onder andere informatie over popconcerten, films en uitslagen van loterijen verdwenen van Teletekst.

“Springlevend”

De NOS geeft echter aan dat het zeker niet de bedoeling is om te stoppen met de dienst Teletekst maar geeft aan dat bepaalde informatie minder goed past bij het medium. “NOS Teletekst is nog springlevend voor nieuws, sport, programma-informatie, weer en beurskoersen. En dat zal de komende jaren zeker zo blijven. Maar enkele onderdelen van Teletekst passen steeds minder goed bij het medium en de rol van de NOS. En we zien ook dat bepaalde onderdelen nauwelijks meer worden gebruikt, omdat ze online veel beter toegankelijk en actueler zijn“, aldus de NOS.

Minder informatie

Daarom is de NOS gestopt met het aanbieden van bepaalde pagina’s via de dienst Teletekst. Het gaat dan onder andere om de uitslagen van loterijen die vanaf pagina 550 te vinden waren. Verder zijn bijvoorbeeld ook de pagina’s 765 en 766 van Defensie niet meer te vinden. Ook de pagina’s met informatie over films en popconcerten zijn inmiddels verdwenen.