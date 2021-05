Nostalgie+ binnenkort te horen in Vlaanderen via DAB+

Vanaf maandag 17 mei wordt het aanbod van digitale radiozenders in de Vlaamse ether (DAB+) uitgebreid met Nostalgie+.

Classics

De radiozender gaat uitzenden naast de al bestaande radiozender Nostalgie in Vlaanderen. Nostalgie is eigendom van Mediahuis. Via Nostalgie+ zullen 24 uur per dag de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80 te horen zijn. De radiozender gaat in heel Vlaanderen uitzenden via DAB+ (kanaal 11A) en wereldwijd via Internet. In Franstalig België is al enige tijd een tweede radiozender van Nostalgie te horen met de naam Nostalgie+. Dit merk wordt nu ook in Vlaanderen ingezet.

Leen Demaré en Domi Crommen zullen maandag om 16.00 uur de openingsshow op de nieuwe radiozender presenteren.

One World Radio

Naast de komst van Nostalgie+ op het DAB+-kanaal 11A in Vlaanderen is sinds kort ook One World Radio te beluisteren via dit kanaal. De radiozender is sinds eind februari van dit jaar weer te horen via de Vlaamse digitale ether. De radiozender was tot op heden te horen via het regionale netwerk in Vlaanderen dat te horen is via de kanalen 5A en 5D. Vanaf nu is de radiozender in Vlaanderen te beluisteren via kanaal 11A. Binnenkort worden de uitzendingen via het regionale netwerk op kanalen 5A en 5D gestaakt.

Zowel Nostalgie+ als One World Radio zijn ook in delen van Zuid Nederland te beluisteren via DAB+.

Video: