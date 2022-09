Voor artiesten en musici die optreden in programma’s van de publieke omroep is voortaan duidelijker welke vergoeding daar tegenover staat. Dit bericht de NPO in een persbericht.

Minimumvergoeding

De omroepen hanteren vanaf 1 oktober 2022 in ieder geval een minimumvergoeding voor optredende artiesten. Deze vergoeding bestaat uit reiskosten en eventuele vergoeding voor lunch/diner. Daarnaast wordt een bijkomend tarief gehanteerd als vertrekpunt. Dit gaat om een bedrag van € 250,- per artiest en € 1000,- per band/groep/act.

Er kan in de nieuwe situatie uiteraard wel van deze tarieven worden afgeweken. Bijvoorbeeld als de hoeveelheid voorbereiding voor de artiesten omvangrijk is, of als de artiest al door een derde wordt vergoed voor het optreden, zoals bijvoorbeeld het geval is bij festivalregistraties.

Volgens de NPO is het lastig om een uniform tarief te hanteren; iedere situatie is immers anders. Zo is de vergoeding voor een beginnend artiest vanzelfsprekend lager dan die voor een gevorderde artiest. Ook de geïnvesteerde tijd van de artiest verschilt van geval tot geval. Het speciaal voor een programma een nummer componeren en uitvoeren rechtvaardigt bijvoorbeeld een hoger tarief dan een kort optreden, waarbij een reeds bestaand, eigen nummer wordt gespeeld.

NPO, Ntb/Kunstenbond en BAM zullen de afspraken komend jaar monitoren en evalueren.