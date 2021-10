NPO in het teken van 70 jaar televisie

Een keur aan nieuwe en speciaal samengestelde programma’s: daarmee viert NPO van vrijdag 1 tot en met maandag 4 oktober de rijke Nederlandse televisiegeschiedenis.

Bussum

Precies 70 jaar nadat de eerste Nederlandse televisie-uitzending vanuit Bussum werd uitgezonden, staan de NPO-netten, NPO Start en online kanalen in het teken van spraakmakende televisieprogramma’s die Nederland hebben geïnformeerd, ontspannen en verbonden.

“Nostalgie en herkenning”

“Vier dagen lang niet alleen nostalgie en herkenning, maar ook stilstaan bij de momenten waarop de tijd even stilstond en vooruitkijken naar de toekomst van televisie, die naast online en on demand zeker nog lineair is”, aldus Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO. “Samen vieren we 70 jaar tv!”

Documentairemakers

Zo gaan documentairemakers van nu, Sinan Can en Nicolaas Veul, in 70 jaar tv: Vreemder dan fictie (VPRO) in gesprek met de grootmeesters van toen. De vraag Wat ging er door je heen? (NOS) heeft menig onvergetelijke sportquote opgeleverd en dit programma zoomt in op de meest opmerkelijke sportinterviews. Dieuwertje Blok en Özkan Akyol duiken in 70 jaar tv: Kunst & Cultuur (NTR) in de omroeparchieven en spreken veel gasten over beeldende kunst, literatuur, podiumkunsten en muziek op televisie. In een speciale College Tour (KRO-NCRV) praat Twan Huys met Snapchat-oprichter Evan Spiegel over de toekomst van televisie. Maar er is ook uitgebreid aandacht voor 70 jaar nieuws en actualiteit, politiek, jeugdprogramma’s, muziek, drama, human interest, satire en levensbeschouwing op televisie.

Naast het aanbod op de NPO-platforms, wordt begin oktober ook in het Hilversumse Instituut Beeld en Geluid uitgebreid stilgestaan bij 70 jaar Nederlandse televisie met een gevarieerd programma.

De gehele programmering vind je hier.