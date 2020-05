NPO komt met nieuwe app voor kinderplatform NPO Zappelin

De NPO heeft een vernieuwde app gelanceerd voor haar kinderplatform NPO Zappelin. Dit bericht de NPO in een persbericht.

Veilige plek

De vernieuwde Zappelin-app biedt kinderen van 2 tot en met 5 jaar een veilige plek waar ze nu nog makkelijker door een selectie van video’s, spelletjes, karakters en kleurplaten kunnen swipen. “Ze gaan op avontuur met hun favoriete Zappelin-vriendjes, zoals Sesamstraat, K3, Buurman & Buurman en nijntje, of zingen liedjes met Fenna. Video’s spelen nu automatisch fullscreen af en de app toont gerelateerde video’s, zodat kinderen hun favoriete serie kunnen blijven kijken.”, aldus de NPO in haar persbericht.

Intelligenter

De nieuwe Zappelin-app is volgens de NPO ook intelligenter en onthoudt welke tien items als laatste zijn geopend. Door links op het scherm te swipen is de gebruikersgeschiedenis te zien. Ouders hebben zo zicht op wat er wordt bekeken en kinderen vinden gemakkelijk hun favoriete video’s of spelletjes terug.

Betere zoekfunctie

De zoekfunctie is versimpeld: door op een Zappelin-karakter te klikken, toont de functie alle beschikbare content van dit karakter. Ook het oudermenu is gemakkelijker in gebruik. Alles wat gedownload is, kan in één keer worden verwijderd. Ouders kunnen een kijkwekker aanzetten om lang appgebruik te voorkomen.

De nieuwe Zappelin-app is nu beschikbaar in de App Store en Google Play Store.

Meer informatie via https://www.zappelin.nl/