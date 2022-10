Van maandag 31 oktober tot en met 4 november zendt NPO KX de Radio Experiment Week uit. Tijdens deze week wordt door DJ’s op een andere manier radio gemaakt dan normaal.

Experiment

Radiopresentatoren van Radio 2, 3FM, FunX en KX gaan de uitdaging aan en maken een week lang (van 09:00 tot 21:00) radio op een compleet nieuwe manier. Meekijken kan via www.npokx.nl

Nieuwe manier van radio maken

Geen koptelefoon, maar in ears. Geen studiotafel, maar een multi-touch tablet. Geen computerschermen, maar een autocue. Geen statische webcam, maar een bewegende camera. Kunnen de radiopresentatoren op deze nieuwe manier radio maken?

De Radio Experiment Week is live te zien via www.npokx.nl en te horen via DAB+ en de 3FM app en wereldwijd via Internet. De programmering vind je hier.